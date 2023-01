Intente no llorar: emotivo mensaje de Messi a un mes del título en Qatar 2022

El 2022 fue un año inolvidable para Lionel Messi, luego de convertirse en campeón del mundo el pasado 18 de diciembre en una emocionante final ante Francia. Tras quedarse con el título de Qatar 2022, el astro argentino celebró como se debe y ahora se encuentra bajo la disciplina del París Saint-Germain, su actual club.

Mientras se alista junto a sus compañeros del PSG para el duelo ante las figuras de la liga de Arabia Saudita, entre las que se encuentra Cristiano Ronaldo, la ‘Pulga’ no se olvidó de lo que ocurrió hace exactamente un mes en el Estadio Lusail.

A través de su cuenta de Twitter, el futbolista rosarino publicó un video con imágenes de la final, la celebración y como música de fondo la canción ‘Brindis’ de la artista Soledad. La publicación estuvo acompañada de un bello mensaje en el que agradeció a Dios y destacó todos los momentos vividos con sus compañeros, reflejo del buen grupo que logró conformar Lionel Scaloni.

Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos (...).

Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos.

Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO!!!

— Lionel Messi