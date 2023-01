Glorias del boxeo colombiano le exigen pensión al Ministerio del Deporte

Irene Pacheco vs. Vic Darchinyan (Archivo)

El deporte que más títulos mundiales le ha entregado al país es el boxeo. Desde aquella legendaria victoria de Antonio Cervantes ‘Kid Pambelé’ en 1972, el pugilismo se consolidó como uno de los deportes nacionales por excelencia, dándonos además la alegría de cinco medallas olímpicas. Por eso, la denuncia de un grupo de boxeadores del Caribe colombiano, todos excampeones mundiales, quienes señalan que fueron olvidados por el gobierno y exigen su pensión como parte del programa que protege y reconoce a los deportistas que le dieron triunfos al país, merece eco.

Tal vez el más recordado de todos es Irene ‘Mambaco’ Pacheco, campeón mundial Mosca de la FIB durante cinco años, entre 1999 y 2004, pero todos sus compañeros de protesta exhiben el honor y el orgullo de haberle dado a Colombia un título mundial de boxeo en algún momento de sus carreras.

Ener Julio fue campeón mundial welter junior entre 2000 y 2002 en la OMB, tras vencer a Randall Bailey en una recordada exhibición de pegada y talento.

Harold Grey, por ejemplo, fue dos veces campeón mundial Super Mosca de la FIB, venciendo en 1994 al mexicano Julio César Borboa y en 1996 al argentino Carlos Salazar.

Carlos Maussa fue campeón mundial superligero de la AMB en 2005 cuando destronó al guyanés Vivian Harris. Jesús ‘El Cuchilla’ Geles fue campeón mundial minimosca de la OMB en 2011.

Ilido Julio ganó el título mundial súper mosca de la FIB en 1998. Alejandro ‘El Ñaco’ Berrío fue campeón en la misma organización en los súper medianos en 2007, aparte de ganar varios títulos continentales.

Darys Pardo, campeona mundial de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo en 2009 también hace parte de la protesta, así como Yonnhy Pérez, quien fue campeón mundial gallo en 2009 y protagonizó una legendaria pelea con el ghanés Joseph Agbeko en el recordado The Bantamweight Tournament: Winner Takes All de 2010.

Precisamente Pérez asumió la vocería de la denuncia señalando que “Nos encontramos muy indignados con nustro gobierno y queremos que esto le llegué al presidente Gustavo Petro y a la Ministra María Isabel Urrutia: todavía no nos llega la pensión. Nosotros le dimos gloria a nuestro país y sabemos de unos incentivos que le llegan a las glorias del deporte y a nosotros no nos tiene en cuenta para nada”.

Glorias del boxeo colombiano le exigen pensión al Ministerio del Deporte

Este grupo de boxadores colombianos se ampara en el decreto 1083 de 1997, por el cual se reglamenta la pensión vitalicia para las glorias del deporte nacional, el cual estipula que “La pensión vitalicia se reconocerá en las modalidades de vejez o invalidez y tendrán derecho a la misma los deportistas que hayan sido campeones mundiales oficiales, medallistas en campeonatos mundiales oficiales en la máxima caloría, o de Juegos Olímpicos, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 45 de la Ley 181 de 1995″.

Según la norma, este beneficio se puede solicitar después de “Haber cumplido (50) años de edad”, razón por la cual el grupo de boxeadores pide que el gobierno nacional deje de ignorarlos ya que ellos dicen cumplir con el parágrafo que dice que es necesaraio “No tener ingresos superiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigente, requisito que se acreditará con la constancia expedida por el empleador, en el caso de que el deportista tenga vínculo laboral, o mediante declaración extrajuicio, si el deportista es trabajador independiente”.

“La Ministra Urrutia nos dijo que teníamos que so no le corresponde a ella sino a los representantes de nuestros departamentos”, agregó Pérez, quien señala que para solucionar la situación, estos alcaldes, gobernadores y demás les están pidiendo actividad política en sus regiones: “Nosotros no tenemos nada que ver con votos, nosotros somos deportistas y así como pusimos el nombre de Colombia en alto, queremos que ahora se nos reconozca”.