Jugadores del Junior no fueron capaces de darle su respectiva ‘calvacera’ a Quintero

El recibimiento de los jugadores del Junior a Juan Fernando Quintero demostró que todavía no hay mucha confianza con él. Debido a una particular situación, en la que también tuvo que ver Walmer Pacheco, quedó claro que ‘Juanfer’ todavía no entra en la dinámica del plantel.

Vea también: ¿Quién es Sandra Escudero? La presentadora que muchos confundieron con Melissa Martínez

El 16 de enero de 2023, Juan Fernando Quintero tuvo su primer entrenamiento junto al plantel del Junior. Como es normal alrededor del mundo, cuando un jugador llega a un nuevo equipo tiene que hacer una ‘primiparada’ frente a sus compañeros. En este caso, a ‘Juanfer’ tenía que atravesar un pasillo hecho por los demás jugadores, quienes tenían que darle ‘calvazos’ a modo de recibimiento.

Lo que sorprendió del recibimiento fue que, en parte por la falta de confianza y el peso específico de su trayectoria, los integrantes del ‘Tiburón’ no se atrevieron a darle su respectiva ‘calvacera’ a ‘Juanfer’. Además, Wálmer Pacheco también tuvo que atravesar por un pasillo, pues estaba de cumpleaños. Pacheco, a diferencia de Quintero, sí fue víctima de la ‘furia’ de los demás jugadores.

👏🏼😂¡Pasillo para Pacheco y Quintero! El grupo felicitó a los jugadores por su cumpleaños y vinculación al equipo, respectivamente. pic.twitter.com/knRPPW2dKv — Club Junior FC (@JuniorClubSA) January 17, 2023

¿Cuándo será el debut de Juan Fernando Quintero con Junior?

Los seguidores del equipo barranquillero tendrán que esperar, ya que ‘Juanfer’ solo podrá jugar hasta la Fecha 3 de la Liga BetPlay 1-2023. Resulta que el colombiano acarrea una sanción de tres fechas que recibió en la penúltima fecha del fútbol argentino en 2022. Como pagó una en la última fecha del balompié gaucho, las dos restantes tendrá que pagarlas en Colombia.

Cabe señalar que Junior jugará contra Águilas Doradas, por la primera fecha de la Liga, el próximo 23 de enero. Mientras que su rival en la tercera, cuando ‘Juanfer’ podría debutar, será el Bucaramanga, partido que se llevará a cabo el 4 de febrero.

>>Más novedades del FPC en ComuTricolor<<