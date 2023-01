El dueño de América destapó sus cartas para llegar a la Alcaldía de Cali

Tulio Gómez habló por primera vez sobre los rumores de sus aspiración a la Alcaldía de Cali y explicó cuáles serían sus propuestas. De esta forma, dejó claro lo que tendría que pasar para oficializar su aspiración política, de la cual todavía no está muy seguro.

El 17 de enero de 2023, un día después de que revelaron sus supuestas intenciones de ser alcalde de Cali, Tulio Gómez dio una entrevista al programa ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio Cali. Gómez empezó por dejar claro que todavía no es un hecho que aspirará a la Alcaldía, pues son algunos amigos los que quieren que así sea.

‘Don Tulio’ continuó haciendo énfasis en que todavía no tiene claro si buscara la Alcaldía de Cali, ya que, al igual que en el fútbol, en la política se ganaría muchos enemigos.

No sé si me lanzó o no porque la política es muy jodida. Si uno en el fútbol se llena de enemigos, en la política es peor. Esperemos a ver qué pasa.

— Tulio Gómez