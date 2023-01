Matías Mier ‘cerró ciclos’ y decidió despedirse de Colombia: ¿fue por la ‘tusa’?

Uno de los ‘novelones’ en el fútbol colombiano, irónicamente fuera de las canchas, ha sido la relación entre Matías Mier, reconocido futbolista uruguayo con pasado en Independiente Santa Fe, y la comunicadora Melissa Martínez. Hace un tiempo atrás, Mier anunció que dicha relación tuvo su fin. Cabe anotar que el vínculo legó a durar aproximadamente cinco años.

A pesar de todo, el volante siguió respondiendo en el terreno de juego. Bajo el servicio de los ‘Cardenales’ cumplió con una buena temporada, pero finalizó contrato y realmente no se sabía mucho de su futuro. Frente a las especulaciones, Mier hizo oficial que se va de Colombia.

El anuncio de Matías Mier

Sin muchos detalles sobre qué le depara el futuro, Mier anunció que se va de Colombia. Con todo el agradecimiento del mundo y tras varias temporadas militando en la Liga BetPlay, aclaró que “no es un adiós” en definitiva.

Entre los motivos del uruguayo, expresó que irá a “cumplir sus sueños”; sin embargo, no hay claridad acerca de cuál será su próximo equipo.

Esto dijo en su reciente post de Instagram:

“Hoy me voy feliz del país que me acogió desde el primer día en que llegué, de donde conocí miles de personas, donde viví momentos inolvidables y aprendí demasiado. Me voy de mi segunda casa. Solo queda decir GRACIAS. Este no es un adiós, es un hasta pronto porque me voy a cumplir sueños, pero volveré con la gente que amo”.