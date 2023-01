Dándole ‘duro’ al gym: Luis Díaz reaparece poniéndose a ‘tope’ en Liverpool

El Liverpool atraviesa por el peor momento en la era de Jürgen Klopp. Los ‘Reds’ vienen de caer muy feo por 3-0 ante el Brighton y además, el equipo depende de un complicado milagro para acceder a la próxima Champions League. Como si fuera poco, la lista de lesionados es muy extensa.

Esto no es excusa para Klopp, pues la nómina es de primer nivel y no se le ve actitud al equipo, tal como lo afirma la hinchada. El técnico alemán insiste en que no necesita más refuerzos, y tal vez de cara al fin del temporada, podría contar con la ‘chispita’ de Luis Díaz, quien lleva alrededor de tres meses sin jugar.

Y ‘Luchito’ dándole al gym

Mientras el rancho arde, Díaz regresó a entrenamientos en el gimnasio. Así lo dio a conocer él mismo a través de su cuenta personal. El guajiro, aún con evidentes señales de dificultad en una de sus rodillas, está haciendo sus trabajos de recuperación.

Se espera que a mediados de marzo ‘Luchito’ pueda retornar al campo de juego, con el objetivo de anotar goles, ser desequilibrante y empujar a los ‘Reds’ en la tabla de posiciones.

Su último ‘post’ en Twitter había sido el 6 de diciembre de 2022, antes de que se resintiera de su problema en la rodilla. “Muy feliz de estar de vuelta”, había trinado.

En tan solo dos horas, el video sobrepasó los 24 mil ‘favs’ en Twitter, así como 1.650 ‘retweets’ y más de 700 respuestas. Una multitud de fanáticos implora por su regreso.

Por ahora, los ‘Reds’ deben levantar cabeza y salir de ese bache, pues se avecina el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. En cuanto a la Premier League, el Liverpool va en la novena colocación, registrando 28 puntos.