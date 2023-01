Melissa Martínez dejó claro que lo suyo es el Ferrari, pero la dejó en la inmunda

La reconocida periodista deportiva Melissa Martínez terminó, coincidencialmente, eligiendo al Ferrari, a propósito del tema del momento por la canción de Shakira a Piqué entre el auto deportivo y el Twingo, pero el mismo la dejó en la inmunda.

Ella alardeó en sus historias de Instagram su visita al Ferrari World de Abu Dhabi en donde posó con el logo de la reconocida marca.

Además, confesó que se subió a una montaña rusa que va a 240 kilómetros por hora, pero la misma la dejó bastante afectada.

Vea acá: Equipo argentino le hizo la que claramente es una tentadora propuesta a Piqué

Melissa Martínez quedó en la inmunda por el Ferrari

“Y me monté en la que va a 240 kilómetros!!!”, alardeó ella misma en Twitter, luego de que una usuaria destacara el plan en el que andaba.

Y me monté en la que va a 240 kilómetros!!! https://t.co/IkPPqXQxcS — Melissa Martinez (@MelisaMarArtuz) January 12, 2023

Después de los gozosos llegaron los dolorosos y ella misma lo confesó en otra historia de Instagram.

Vea acá: JuanFer no quiere Twingo por Ferrari: Quintero le haría el quite a Junior

“Quiero contarles que estoy en la inmunda. No puedo ni mostrar el rostro porque en la montaña rusa no me eché lo suficiente hacia atrás y el acelerón me dejó con un dolor desde aquí hasta donde termina la espalda”, manifestó mientras cubría su rostro con una toalla.