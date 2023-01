“Enano hormonado”: exintegrantes del Barcelona y los ‘cariñitos’ que tenían con Messi

Luego de convertirse en campeón del mundo con la Selección Argentina, Lionel Messi reapareció este miércoles con el París Saint-Germain y marcó un gol en el triunfo de su equipo por 2-0 frente al Angers.

Sin embargo, además de lo futbolístico, en las últimas horas, la ‘Pulga’ también ha sido noticia por diversos asuntos extradeportivos. De acuerdo a ‘El Periódico de Catalunya’, una investigación de los Mossos d’Esquadra, apunta a que la pasada junta directiva del FC Barcelona participó en la filtración de los contratos de ‘Leo’ y Gerrard Piqué.

Vea acá: Messi armó hermosa jugada y él mismo la ‘mandó a guardar’ en su regreso al PSG

Hasta ahí, la noticia se dio hace unos meses, pero por si eso fuera poco, ahora la investigación revela los duros insultos que miembros de la anterior directiva del conjunto azulgrana profería hacia el astro argentino.

De acuerdo a la documentación de las autoridades, en marzo del 2020, el en ese entonces jefe del departamento legal del club planteó la posibilidad de filtrar los contratos de las estrellas barcelonistas, para que la gente los pudiera “repudiar públicamente”.

Vea también: Los niños quieren ser como él: conozca la historia del ‘Dibu’ Martínez de Monteria

En las conversaciones recopiladas entre altos dirigentes, el único que parecía tener mesura era el propio Josep Maria Bartomeu, mientras que Román Goméz Ponti, jefe de servicios jurídicos, llegó a referirse hacia el rosarino como “rata de cloaca” y “enano hormonado”.

Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos y renovaciones, ‘patros’ (patrocinios) sólo para él etc (…) Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos en él hemos sufrido de este enano hormado que le debe al Barça LA VIDA..ah. Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) reciobes su mítico wa (whastapp) “presi bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques”. Ojalá se marche ante la indiferencia de la gente.

— Román Gómez Ponti (exjefe de servicios jurídicos del Barcelona)