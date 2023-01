Hombre boleteó a su esposa, en su trabajo, por descubrir infidelidad de ocho años

Una singular escena se registró dentro de un reconocido almacén de cadena en la ciudad de Cartagena en donde un indignado hombre señaló la infidelidad que su esposa, la administradora del negocio.

Luego de ingresar y preguntar por ella, el caballero procedió a llamar la atención de los clientes del lugar que lejos estaban de imaginarse una historia de este tinte.

El hombre mencionó que recién se había dado cuenta de que lo estaban engañando desde hace 8 años e incluso, al salir, soltó otra perlita sobre el supervisor de su pareja.

Hombre hizo pública la infidelidad de su esposa en el trabajo de ella

“Damas y caballeros, espero que me presten su atención. Mi esposa es la supervisora aquí (dio su nombre). Hoy me enteré qué me está siendo infiel desde hace 8 años”, comenzó su triste relato el sujeto.

“Tanto joderme yo por una familia para que se acabe un matrimonio así. Me duele venir a hacer este espectáculo, pero le quiero dar un poquito de lo que ella me ha dado a mí: decepción, irrespeto. Me dejaron toda la moral por el piso. Entonces quiero darle de eso un poquito”, continuó (video).

Además, dejo claro que él quería que todos supieran el hecho: “Les agradezco y les doy la autorización de que compartan este video, pero es tristeza pura de que una mujer no piense en sus hijos y piense más en un arrastrado”.

“Gracias a todos, ella es la supervisora de acá. La quería encontrar (no estaba). Eso no se hace”, añadió.

Y cuando salía, regresó para sellar: “Tras del hecho, hay rumores en el supermercado de que se está comiendo al supervisor de ella”.

Bastante frustración tenía el hombre que no dudó en hacer público lo que le pasó para dejar en evidencia a su pareja.