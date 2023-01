Álvaro González Alzate no aguantó que lo acusaran de ‘meterle mano’ a la selección Sub-20

Álvaro González Alzate respondió a las acusaciones sobre la ausencia de Tomás Ángel en el Campeonato Sudamericano Sub-20 2023. El vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol plantó su posición y señaló que todo pasó por una decisión del entrenador, Héctor Cárdenas.

Vea también: El vicepresidente de la FCF habría ‘metido mano’ para sacar a Tomás Ángel del Sudamericano

La versión sobre Álvaro González Alzate y Tomás Ángel.

La no convocatoria de la Tomás Ángel a la selección Colombia Sub-20 desató una enorme polémica, ya que muchos, desde hinchas, pasando por periodistas y exjugadores, declararon que no entienden por qué lo ‘borraron’. Precisamente por eso llamó la atención una versión de Gustavo López, comunicador muy reconocido por sus comentarios y versiones sobre Atlético Nacional.

Según López, Ángel no fue tenido en cuenta en ‘La Tricolor’ Sub-20 por influencia de Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Todo apunta a que González Alzate tendría algo que ver con Isaac Zuleta, jugador que sí fue convocado, y habría ‘metido mano’ para que lo convocaran.

“RUMOR. Al parecer a Tomás Ángel no lo convocaron al Sudamericano Sub-20 en Colombia, porque Isaac Zuleta (Getafe B), que incluso no estaría disponible para los primeros partidos, es la cuota de Álvaro González, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol”, Gustavo López

La respuesta de Álvaro González Alzate.

La llamativa versión no tardó en dar de qué hablar y por eso Álvaro González Alzate habló al respecto con ‘Red + Noticias’. En un corto y contundente mensaje, el vicepresidente de la Federación negó que le haya ‘metido mano’ a la selección Colombia Sub-20, con lo que expresó que no tuvo nada qué ver con la no convocatoria de Tomás Ángel.

Falso y temerario ese pasquín. Ni siquiera conozco al tal Zuleta, Y además como está dicho. Nunca me entrometo ni coadyuvo intromisiones directivas en las decisiones técnicas de todos y cada uno de nuestros seleccionadores nacionales en ninguna categoría o modalidad. — Álvaro González Alzate

#Ampliación | Por su parte, Álvaro González Alzate, miembro del comité ejecutivo de la @FCF_Oficial, le aclaró a #RedMásNoticias que él no tiene que ver con la ausencia de Tomás Ángel y la presencia de Isaac Zuleta en la convocatoria. pic.twitter.com/7ryiDGBrsZ — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) January 6, 2023

>>Más novedades de la selección Colombia en ComuTricolor<<