Periodista argentino ‘estalló' porque el estadio de Villavicencio ahora se llama ‘Rey Pelé'

El comentario de Adrián Magnoli sobre el cambió de nombre del estadio de Villavicencio demostró que no le gustó ‘ni cinco’. Es que, sorpresivamente, el escenario deportivo ahora homenajea a Pelé y todo por una petición del presidente de la FIFA.

Vea también: ¿Pelédeportivo sur? Equipo colombiano ‘se pasó’ de creativo para homenajear a ‘0′ ‘Rei’

En medio del funeral de Pelé, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, hizo una llamativa propuesta para homenajear la memoria de ‘O Rei’. El directivo solicitó que todos los países tengan un estadio llamado Pelé, petición que no tardó en darle la vuelta al mundo por lo peculiar y, para muchos, descabellada.

Poco después, el 4 de enero de 2023, Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, confirmó que el estadio de Villavicencio pasará a llamarse Pelé. Más precisamente, el gobernador anunció, a través de sus redes sociales, que el escenario deportivo ahora se llama Estadio Bello Horizonte ‘Rey Pelé'.

Una vez se confirmó que el estadio de Villavicencio se llama Bello Horizonte ‘Rey Pelé', el periodista argentino Adrián Magnoli, quien trabaja para el canal Win Sports, hizo un llamativo comentario en sus redes sociales. Magnoli dejó muy claro que no le gustó ‘ni cinco’ lo ocurrido, pues considera que la solicitud del presidente de al FIFA es absurda.

Jajajajajajaj, no jodan, ‘El Cholo’ Valderrama o un ilustre llanero antes. Esa sugerencia de Infantino de que al menos un estadio de cada país se llame ‘Rey Pelé' me parece absurda. Cada cual que lo haga por que quiera no porque se lo diga la FIFA.

— Adrián Magnoli