“La de ‘Dibu’ Martínez la quemo”, periodista colombiano está ofendido con los argentinos

Emiliano ‘Dibu’ Martínez despertó muchos odios en varios lugares del mundo por su manera de actuar durante el Mundial de Qatar 2022, al punto que un reconocido periodista colombiano, Diego Rueda, manifestó en público que él quemaría su camiseta.

El enviado de Caracol Radio a la cita orbital cargó varias veces contra los argentinos de los que dijo no le gustó cómo ganaron el Mundial y ni en pintura quisiera algo del guardameta.

En la red social Youtube publicaron un video con frases suyas en contra de la Albiceleste y llama la atención la bronca que le despertaron.

Le puede interesar: Messi tenía una Copa de juguete en la famosa foto con más likes de la historia

Diego Rueda quemaría la camiseta de Emiliano ‘Dibu’ Martínez

“A mí, si me regalan la de Argentina, por ejemplo, yo no la recibo. No me gustó la forma como ganó. La del ‘Dibu’ la quemo”. Cuando le dicen que la puede subastar, reiteró: “Prefiero quemarla”.

Siempre en contra de Dibu Martínez

“Todo equipo que ahora juega contra Aston Villa, yo le voy a hacer fuerza, mientras salga ‘Dibu’ Martínez. Hoy vuelve, gran arquero, pero dejó mal parados a muchos”.

Diego Rueda contra los argentinos

Después de derrotar a Países Bajos, con todo lo que supuso el escándalo por la eufórica celebración de los suramericanos, el periodista se despachó.

Le puede interesar: David Ospina podría salir trasquilado con la llegada de Cristiano Ronaldo a Al Nassr

“Que se respete al rival, cuando se le gana. Para mí, lo que hizo hoy Argentina, fue un vulgar irrespeto contra los jugadores de Holanda. Cuando usted gana, se va a celebrar con sus compañeros, no al rival. Eso es un irrespeto y no se puede patrocinar. Yo no voy con esa. Yo no soy con que los besitos y los abrazos, pero el irrespeto al rival nunca lo aprobaré, ni lo patrocinaré”, manifestó en su momento.

Escudados en Mbappé contra Inglaterra

“Los argentinos quieren justificar el irrespeto de su equipo, de Messi, de ‘Dibu’ y todo su equipo, con lo que hizo Mbappé. Él celebró, él solito, cuando Kane falló el penalti. Eso es normal. Lo otro es que estos fueron a celebrarle a los rivales, a la tribuna, a decirle cosas en la zona mixta, irrespetaron a los otros jugadores, irrespetaron a Van Gaal. Messi ‘la embarró’ y debe ser sancionado”.