JuanFer dejó claro dónde quiere jugar y no es precisamente en Millonarios

Juan Fernando Quintero no seguirá como jugador de River Plate de Argentina y por fin dejó claro en dónde es que quiere jugar, luego de que lo vincularan a varios clubes, incluido Millonarios, por su cercanía con el entrenador Alberto Gamero.

El colombiano no logró extender su vínculo con el conjunto de la Banda Cruzada y ahora está pendiente de definir su futuro ante las múltiples ofertas que ha recibido.

“No traten de entenderlo ! Siempre fui feliz en RIVER. Digan lo que digan solo tengo que agradecer a Todo el MUNDO RIVER. Acá tienen un hincha de por VIDA !! GRACIAS Y FELIZ AÑO PARA TODOS ❤️”, escribió el colombiano en su cuenta de Instagram para despedirse del equipo argentino.

Flamengo es el club que seduce a Juan Fernando Quintero

En diálogo con el periodista colombiano Ricardo Arce, el talentoso centrocampista dejó claro que en el conjunto brasileño es en donde quiere estar por todos los compromisos que tendrán, entre ellos el mundial de clubes.

Ante la pregunta: ¿En Flamengo sí?, el ‘10′ fue sincero y dijo: “Cómo no. Es un equipo grandísimo, por todo lo que representa a nivel de Suramérica y mundial. Ojalá Dios permita y todo se dé para bien de todos”, señaló Juan Fernando Quintero.

#ElShowDelGato "@Flamengo es un equipo grandísimo, por todo lo que representa a nivel sudamericano y mundial y ojala Dios permita y todo se de para bien de todos" @juanferquinte10 pic.twitter.com/yJ2qyNs576 — Ricardo Arce (@ElGatoArceArce) January 4, 2023

Sobre Millonarios

“Me gusta como juega Millos. Se habló en un momento, tengo buena relación con el profe Gamero, vienen haciendo cosas increíbles, pero en este momento es difícil. Siempre me han dejado la puerta abierta. Les agradezco, no sabemos qué depare el fútbol”