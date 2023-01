Messi se puso ‘el estrén del 31′, pero se la montaron porque parecía una pijama

Sin lugar a dudas, el 2022 fue uno de los mejores años para Lionel Messi, no tanto por el nivel individual al que llegó (que fue altísimo), sino porque consiguió el tan anhelado título del Mundial con su país. El argentino está en medio de unas merecidas vacaciones y compartió unas fotos, mientras celebraban la llegada del año nuevo.

Sin embargo, lo que el argentino seguro no esperaba, es que se desataran tantos comentarios por su pinta.

Vea también: ‘Teo’ Gutiérrez ya encontró trabajo, pero lejos del fútbol: ¿músico o actor?

Dos publicaciones compartió el ‘10′ rosarino por la llegada del 2023: el primero fue un tremendo mensaje en el que agradeció a todos sus seguidores, les mandó un ‘abrazo’ y recordó el momento más feliz de su vida por cumplir su más grande sueño futbolístico.

En aquella publicación compartió fotos de diferentes momentos del año, en la que se destaca una en la que está con toda su familia después de ganar la final de Qatar 2022.

Sin embargo, en la siguiente publicación, ‘subió' solo fotos de cómo estaba viviendo el 31 de diciembre, con su familia y su ‘estrén’, pero no a muchos les gustó y aunque lo defienden, también lo llenan de memes.

Vea acá: ¿Quién es Devis Vásquez? El colombiano que Milan fichó y está cerca de ‘LA TRICOLOR’

Memes por el ‘estrén’ de Messi:

La pinta del argentino fue bastante particular, pues es una combinación de camisa y pantaloneta entre verde y naranja, que parece una pijama. El siete veces ganador del Balón de Oro no escribió nada y aun así no se salvó de estar en los comentarios de las personas.

Algunos, apuntaron a que si Messi quería recibir el año nuevo en pijama, todos deberían recibirlo en pijama, mientras que otros comentaron satíricamente que esa ‘pijama’ era más cara que cualquier casa.

Vea algunos comentarios:

Me mata que el outfit de Messi parezca un pijama y debe valer mas que mi casa. pic.twitter.com/rTgPeIxdgw — Ta🌭 ⭐⭐⭐ (@Tapiwis) January 1, 2023

La moda del 2023 la impone Lionel Messi. pic.twitter.com/TdxziQiGH6 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 1, 2023

Si alguien les dice que son unos crotos en la cena de fin de año recuérdenles que Messi lo recibió en pijama 🫡 pic.twitter.com/zxQqXe0gvI — Kronopia (@kronopia) January 1, 2023

Messi recibiendo el 2023 con pijama y tu gastando las primas en la pinta, claro que esa pillama debe estar hecha de nanoseda ultra fina de gusanos que solo existen en catar y que solo brotan cada 50 años. pic.twitter.com/7n3gqojNLw — Raul  (@rmantilla26) January 1, 2023

Si Messi quiere recibir el año nuevo en pijama, lo recibe en pijama y no se le discute, ¿estamos? pic.twitter.com/mngK0msUM9 — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) January 1, 2023