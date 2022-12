¿Venía del futuro? Video de Pelé demuestra que ‘inventó' regates de Messi y Cristiano

Edson Arantes Do Nascimento ‘Pelé' falleció en la tarde de este jueves 29 de diciembre tras una larga lucha contra el cáncer. Ahora es imposible no recordar algunas de las grandes jugadas que lo llevaron a convertirse en uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol, si no es que el mejor.

El video de Pelé haciendo regates con los que luego brillaron otras estrellas del fútbol:

Con el reciente título de la Copa del Mundo obtenido por la Selección Argentina, se ha puesto de nuevo sobre la mesa, la discusión sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. Tras conseguir la anhelada Copa del Mundo, ahora muchos dicen que ahora sí Lionel Messi entró en la discusión que por muchas décadas tuvo a Diego Armando Maradona y al propio Pelé como protagonistas.

Sin embargo, en redes sociales se ha hecho viral un video en el que muestran como ‘O’ Rei’ hacía hace varias décadas todos los regates y jugadas espectaculares por las que hoy alaban a algunos jugadores

Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta, Neymar y Zinedine Zidane aparecen en estas imágenes, haciendo grandes jugadas, las cuales comparan con unas similares o hasta iguales, hechas por Pelé jugando para el Santos, la Selección de Brasil o el Cosmos de Nueva York.