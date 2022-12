Ricardo Gareca dejó claro qué debe pasar para que vuelva a ser entrenador de América

Aunque muchos no lo recuerdan, ‘El Tigre’ ya dirigió en una ocasión al ‘Escarlata’. A diferencia de lo ocurrido cuando era jugador, su experiencia como DT en el club caleño no fue la mejor. Sin embargo, Ricardo Gareca no descartó un regreso a América de Cali. En una charla con la prensa colombiana plantó su posición sobre una eventual vuelta al equipo vallecaucano y despertó la ilusión de algunos hinchas.

El 27 de diciembre de 2022, Ricardo Gareca, quien recientemente dejó su cargo como entrenador de Perú y está libre, dio una entrevista al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio. En esta le preguntaron si estaría dispuesto a volver a América, pues ya lo dirigió durante un breve periodo de tiempo en la primera década del siglo XXI.

‘El Tigre’ fue claro y no descartó la posibilidad de volver a la ‘Mechita’. Pero también señaló que para que esto ocurra deben ocurrir una serie de coincidencias.

El América es un club que uno siempre tiene en mente. Lo que pasa es que tiene entrenador, lógicamente hay que ver si se da la situación. Muchas veces el momento del club tiene que coincidir con el momento del entrenador: si el entrenador está libre y si el club tiene la necesidad de contratarlo. Son clubes muy importantes en los que se tiene que dar el tiempo y el momento justo para que se dé esa unión. — Ricardo Gareca

¿Cómo fue el primer paso de Ricardo Gareca por América?

En 2005 Ricardo Gareca, quien no había tenido muchas experiencias como entrenador, tomó las riendas del América de Cali. El esperado regreso de Gareca al ‘Escarlata’, club en el que fue goleador como jugador, estuvo acompañado de buenos resultados. Sin embargo, antes del final del campeonato, en septiembre de 2005, anunció su sorpresiva salida.

Aunque nunca específico por qué decidió irse del América, todo indica que ‘El Tigre’ dejó el cargo por desacuerdos con los directivos. Estos empeoraron por la delicada crisis económica que afrontó el ‘Escarlata’ en aquella época.

