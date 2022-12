Vidente predice “consecuencias” que tendrá Messi por bata que usó en la final de Qatar

Lionel Messi es campeón del mundo. El astro argentino fue figura clave en la tercera estrella conseguida por su equipo al vencer en penales a Francia en la final en Qatar 2022. Fue el mejor jugador del partido.

El bisht es una capa que muestra realeza o jerarquía religiosa

Además de ganar su primer Mundial, también ganó el premio mejor jugador del partido y de todo el certamen. Messi anotó 2 goles para lograr la victoria.

En la gala de celebración, justo al momento de recibir la Copa del Mundo de manos de Gianni Infantino y del emir de Qatar, Tamim Bin Hamad, quien también le regaló una misteriosa capa llamada bisht, diseñada para el capitán ganador.

El bisht es una capa que usan en el mundo árabe y “es una prenda para una ocasión oficial y se usa para las celebraciones”, le dijo a la BBC Sport Hassan Al Thawadi, secretario general del comité organizador del Mundial.

Según dice una vidente de República Dominicana, existen unas consecuencias para Lionel Messi por usar la prenda arábica en la final del Mundial de Qatar 2022.

Vieira Vidente leyó las cartas a Lionel Messi

Vieira Vidente leyó las cartas para ver que depara el 2023 al campeón sudamericano.

La vidente usó su cuenta de Instagram para mostrar la sesión donde leyó las cartas a Messi y así saber las predicciones. Hubo internautas asombrados por las teorías de la mujer.

La dominicana abordó diferentes temas en la sesión, personales y en el ámbito profesional, como en el amor, pero sobre todo, dejó muy claro que utilizar la capa negra en Qatar traerá consecuencias al astro mundial en el 2023.

“Argentina estaba destinada a ganar el Mundial de fútbol Qatar 2022; sí, fueron varias las personas que no querían que eso pasara, pues no les convenía, pero el Dios de la vida todo lo puede y miren los resultados. (…) La capa que le dio ese señor a Messi va a traer consecuencias muy fuertes, no estoy diciendo que sean malas, pero todo acto tiene una consecuencia y ustedes serán testigos de eso”, dijo la dominicana.

Hay diferentes entre los seguidores de Messi, algunos creen que lo que dice la vidente son palabras sin acciones ni fundamentos y otros hacen énfasis en que Vieira resalta la palabra muerte cuando menciona la capa negra entregada al 10 de Argentina.