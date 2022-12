Responden con minutos: James y Falcao volvieron a la acción para aportarle a sus clubes

Mientras las principales ligas de Europa regresan a la competencia, varios torneos domésticos han retornado a la acción. Este es el caso de la Superliga de Grecia, que este miércoles tuvo el encuentro entre el Olympiacos y el PAS Gianina.

En el duelo por la jornada 15 del torneo local, el ‘10′ de la Selección Colombia fue incluido por Míchel en el once inicial, aunque no dejó una gran impresión en el juego que terminó igualado a do tantos. Sobre el minuto 71, el centrocampista cucuteño fue sustituido y en su lugar ingresó Cédric Bakambu.

Falcao avanzó con el Rayo Vallecano en la Copa del Rey

Por su parte, en un choque por la tercera ronda de la Copa del Rey, Falcao ingresó al minuto 77 del encuentro ante el Atlético Saguntino, de la Segunda División RFEF, el cuarto nivel del sistema de ligas en España.

Tras el empate a cero tantos, el duelo se fue a la prórroga, pero allí el cuadro madrileño tampoco hizo valer su superioridad y la llave se terminó definiendo por penaltis. Por esta vía, el equipo de Vallecas superó por 3-1 al equipo de la provincia de Valencia. El ‘Tigre’ fue el encargado de abrir la tanda de cobros desde los doce pasos, engañando al arquero rival y poniendo el balón al otro palo.