Apasionado cruce, con beso lanzado, entre Messi y De Paul en el festejo del título

La cercanía entre Lionel Messi y Rodrigo de Paul en los festejos del título de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 ha dado para todo, incluso hay un apasionado abrazo en el que el 10 le lanza un beso a su compañero que lo esquivó.

Luego de vencer a Francia en los penales, tras el empate 3-3 en el tiempo extra, llegaron las celebraciones y muchos de los jugadores estuvieron bastante afectuosos.

Fueron varios los abrazos fraternales entre compañeros, pero uno se viralizó especialmente por el beso lanzado por uno y esquivado por el otro.

9. Montiel y la definición pic.twitter.com/TBJghUUgsl — Faalopita (@faalopita) December 19, 2022

Messi le lanzó un beso a De Paul que lo esquivó

En las redes no dejaron pasar por alto el afectuoso momento, luego del título en el que por poco se repite el beso de Diego Maradona con Claudio Paul Caniggia.

Un video publicado en redes sociales deja ver cómo, después del abrazo entre Lionel Messi y Rodrigo De Paul, el primero le lanza un beso a su compañero que le hizo el quite.

No de paul como vas a dormir asi hermano pic.twitter.com/a2MEio4hcg — Carolo (@CaroloVazquez) December 20, 2022

Incluso, en las respuestas a dicha publicación, alguien compartió otro cariñoso abrazo entre ellos en el camerino e ironizó que hubo, “abrazo y chupón en el cuello para reforzar la amistad”.

Abrazo y chupón en el cuello para reforzar la amistad! pic.twitter.com/0mxqCFV9Sp — Delilah 💜 (@RockeandoMundos) December 20, 2022

Esta situación fue comidilla de los usuarios que dejaron comentarios de todo tipo, en especial diciendo que De Paul desperdició la oportunidad de su vida.

“Se debe querer matar De Paul. Lo espero toda la vida jaja”.

“Pobre KUN no puede haber tanta traición”.

“Lo vi en vivo y dsp nadie lo publicó, entonces pensé que no había existido y era parte de mi flasheo místico de campeona mundial”.

“Los frienzonearon a Messi, ya no creo más en el amor 😔”.

“Hubiera sido épico!! La manifestación a favor de los derechos de las personas más grande del mundo mundial. Pero tal vez nos los mandaban en cajones los qataríes”.

“Yo me considero dormido para las indirectas, pero una de esas no me la pierdo, quién le niega un beso a Messi?”.

“Ojalá el Kun no vea esto 🙈”