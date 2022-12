Vélez ya tiene su ‘Balón de Oro’ del Mundial, pero anticipó que se lo ‘robarán’

El Mundial de Qatar 2022 está llegando a su final: el campeón saldrá entre la Francia de Kylian Mbappé y la Argentina de Lionel Messi. De todas maneras, Carlos Antonio Vélez se refirió a lo que será el cierre del torneo y la premiación por parte de la FIFA a los mejores jugadores.

Aunque el analista dio su postulado para ganar el ‘Balón de Oro’, pero vaticinó que no será quien se lo lleve.

En su programa matutino de ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, Carlos Antonio habló de los méritos que han hecho los equipos para llegar hasta el último partido del torneo y los jugadores que se han destacado a lo largo de los partidos.

El periodista no solamente apuntó a que para él los equipos que debieron clasificarse a la final eran Marruecos y Croacia por haber desplegado su mejor fútbol, pero les hizo falta los goles que si consiguieron tanto Argentina y Francia, aun sin jugar bien.

¿Quién debería ser el Balón de Oro?

Para Carlos Antonio, más allá de las brillantes actuaciones de Kylian Mbappé o Lionel Messi, quien mejor ha jugado el torneo ha sido Antoine Griezmann y puso como ejemplo el partido contra Marruecos, en el que puso la primera asistencia para el gol y aportó en la zaga defensiva en varios despejes e intervenciones.

Aun así, el analista no tuvo reproche en decir que los premios de la FIFA se otorgan, no tanto por el rendimiento verdadero, sino por el nombre, pues algunos jugadores como los del combinado de Marruecos no los obtendrán, pese al espectacular torneo que se ‘mandaron’.