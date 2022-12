“Un desastre”, Modric criticó sin piedad al árbitro del partido contra Argentina

Sin duda alguna, el penal con el que Leo Messi encaminó la victoria de ‘La Albiceleste’ fue un ‘antes y después’ en el duelo contra los croatas. Precisamente por eso hubo una fuerte crítica de Luka Modric al árbitro del partido Argentina vs. Croacia, por semifinal del Mundial Qatar 2022. Las palabras del jugador del Real Madrid apuntaron al penalti y fueron bastante duras.

Luego del partido, Luka Modric atendió a los medios he hizo un breve análisis del juego. El capitán de Croacia, sorpresivamente, no se guardó nada contra el árbitro Daniele Orsato.

Modric aseguró que Orsato es un desastre y todo por la jugada de penal que Lionel Messi convirtió en gol y que abrió el marcador a favor de ‘La Albiceleste’. Luka también recordó que no es la primea vez que se cruza con el árbitro italiano.

Estábamos bien hasta el primer penalti, que para mí no ha sido. No me gusta, nunca hablo de árbitros. Pero hoy es imposible no hablar de este árbitro porque es uno de los peores que conozco.

No es solo por el partido de hoy. Me ha pitado muchas veces y no tengo buenas memorias de él. Es un desastre.

— Luka Modric