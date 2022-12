Ronaldinho rompió las redes con su gesto de admiración ante el golazo de Julián Álvarez

Sin duda alguna, ‘La Araña’ es una de las grandes revelación de esta Copa del Mundo. Debido a su sacrificio dentro del camp y, por supuesto, a sus goles, el argentino demostró que es un jugador de gran categoría. Esto quedó demostrado al ver que Ronaldinho aplaudió a Julián Álvarez por su gol a Croacia en las semifinales del Mundial Qatar 2022. El gesto del brasileño no tardó en volverse viral y coincidió con la reacción de muchos al ver el gran rendimiento del delantero del Manchester City.

El gol de Julián Álvarez a Croacia:

En el minuto 39 del partido, cuando el marcador estaba 1-0 a favor de Argentina, Julián Álvarez tomó el balón desde antes de la mitad del campo y empezó a cabalgar con dirección al arco de Croacia. Álvarez acumuló rivales y, en lugar de pasar la bola, fue de frente al arco. Tras una serie de rebotes afortunados, ‘La Araña’ quedó ‘mano a mano’ con el arquero y definió sin complicaciones.

⚽️ ¡Otro ángulo para el golazo de Julián Álvarez! 🔝



El 9️⃣ argentino generó el penal para la primera y de esta manera aumentó la ventaja 5 minutos después.#ARG 2 - 0 #HRV



— DSports (@DSports) December 13, 2022

El gesto de Ronaldinho por el gol de Julián Álvarez:

El gol no solo encaminó la clasificación de Argentina a la final del Mundial y ratificó a Julián Álvarez como una de las grandes revelaciones de la competencia, también desató euforia en las tribunas y Ronaldinho hizo parte de esta. El ‘crack’ brasileño, quien estaba en uno de los palcos del estadio, demostró su admiración por el gol del argentino aplaudiéndolo. Pero eso no fue todo, ya que también hizo un gesto de aprobación con las manos que no tardó en volverse viral.

