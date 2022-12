Mbappé quedó en visto por un inglés que se negó a darle la mano y hablan de Karma

Si se puede hablar de karmas en el deporte, en el Mundial de Qatar 2022 los supersticiosos han tenido comidilla y la nueva situación se dio con Kylian Mbappé y Jordan Henderson como protagonistas.

Primero se habló del tema de la eliminación de Brasil, luego de que uno de sus integrantes del equipo de prensa lanzara a un gato desde la mesa de la rueda de prensa y ahora llegó una nueva situación.

El jugador inglés se negó a darle la mano a su colega francés en el túnel que conduce la salida de los equipos al terreno de juego y es algo que ha hecho eco este domingo en los principales medios del mundo.

Henderson le negó el saludo de mano a Mbappé

En las imágenes se observa claramente como el jugador del PSG le estira la mano para saludar al hombre del Liverpool que ni se inmutó ante el saludo.

Al quedar en visto, Kylian Mbappé no tuvo más que sonreír ante la descortesía del jugador rival y después disimuló como si no hubiera pasado nada, mientras Jordan Brian Henderson seguía mirando al frente como si no se hubiera percatado del saludo del futbolista francés.

That’s Mbappe to Liverpool gone then 😭 pic.twitter.com/wYu7z0svDY — 𝗚𝗲𝗿𝗿𝗮𝗿𝗱 🇲🇦 (@TheGerrardWay) December 11, 2022

La situación se ha viralizado en las redes sociales y muchos dicen que es un karma que derivó en la eliminación de Inglaterra a manos de Francia que los superó 2-1.

En las semifinales, Francia se medirá ante Marruecos el próximo miércoles para definir al segundo finalista de la cita orbital. El primer equipo rumbo a la final saldrá del juego entre Argentina y Croacia.