¡Un verdadero líder! Emocionantes palabras de Modric a Livakovic, arquero de Croacia

El Mundial de Qatar 2022 ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas, luego de unas llaves de cuartos de final emocionantes y con sorpresas. Una de ellas fue la eliminación de Brasil a manos de Croacia en la definición desde el punto del penal.

Los dirigidos por Zlatko Dalic van camino a la que sería su segunda final consecutiva en la Copa del Mundo, tras jugar la de Rusia 2018 y caer ante Francia, que también logró avanzar a las ‘semis’ de la actual cita orbital. Eso sí, los croatas tendrán por delante un difícil reto, ya que la Argentina de Lionel Messi y compañía será su contrincante.

Vea acá: “El sueño terminó”, Cristiano Ronaldo y su triste adiós a los Mundiales

En las últimas horas, en redes sociales se ha divulgado un video publicado en FIFA TV, en el que se observa a Luka Modric hablando con el guardameta Dominik Livakovic, gran figura del seleccionado europeo ante Brasil, tras sumar un gran número de salvadas y atajar el penalti inicial de Rodrygo, que puso abajo en la serie a la ‘Verdeamarela’.

Vea también: Estos son los canales que transmitirán y los horarios de las semifinales del Mundial

En las imágenes se logra ver al centrocampista del Real Madrid hablando con el guardameta del Dinamo Zagreb. En la charla imperdible, Modric toca como tema principal la inseguridad y los miedos en el cancerbero que probablemente luego de esta Copa del Mundo irá a una liga de mayor renombre en Europa.

No te estaría diciendo esto si no me preocupara por ti, pero no veo que progreses en el seleccionado.

¿Quizás es la presión que sientes tú? Quizás no... Es porque irradias poca certeza, eso contagia al equipo, ¿entiendes? De eso te estoy hablando.

¿Por qué no puedes cometer un error? Todos se equivocan. Siento que tu problema es que tienes muedo de cometerlos.

— Luka Modric