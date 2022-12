Jugador de Países Bajos quiso saludar a Messi, pero recibió el “¿qué mirás, bobo?”

La Selección de Argentina venció por penales a Países Bajos, tras empatar 2-2 en el límite reglamentario, y se clasificó a semifinales del Mundial Qatar 2022. Pase lo que pase, la ‘Albiceleste’ jugará sus siete partidos, mientras que los neerlandeses dijeron adiós al sueño, una vez más.

La ‘calentura’ y el desahogo marcaron la parada en el festejo sudamericano pues el trámite del partido y las declaraciones previas sobre Messi no gustaron del todo. Fue un partido muy caliente, y su ambiente se resume en el viral “¿qué mirás, bobo?” de Lionel Messi en zona de prensa, cuando se le acercó un jugador neerlandés.

¿Cuál fue la versión de Weghorst?

El jugador mencionado por Messi, justamente, fue Wout Weghorst, el atacante neerlandés que ingresó al campo en el segundo tiempo y marcó el doblete para Países Bajos. Gracias a él, se forzó el alargue y hasta los cobros desde el punto penal.

De acuerdo con el atacante, él solo quiso estrecharle la mano para saludarlo; sin embargo, habría sido ‘Leo’ el que no se habría tomado el gesto de buena manera y se fue ‘a la defensiva’.

“Yo quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona”, reveló ante los medios de comunicación.

La versión del ‘Kun’ Agüero

En dicha zona de atención a medios estuvo Sergio ‘Kun’ Agüero, quien dio su versión de lo ocurrido a ‘Equipo F’ en ESPN.

“El chavón le decía ‘Come here’. Olvidate, ahí salté yo y le dije “ya está, cerrá el orto, para qué le habla si el tema estaba caliente”. Le dije que se calle”, expresó.