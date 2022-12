Georgina explotó y trató de traidor a DT de Portugal por sentar a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, explotó en sus redes sociales en contra del entrenador de Portugal, Fernando Santos.

La derrota 1-0 ante Marruecos dejó al conjunto luso sin ninguna opción de seguir compitiendo en la cita orbital y de paso fue el último partido mundialista para el Bicho.

Luego de la eliminación, la pareja de Cristiano Ronaldo lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales que le da la vuelta al mundo.

Georgina Rodríguez cargó contra DT de Portugal

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio como cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. @cristiano”, escribió la mujer en su cuenta de Instagram.

Ronaldo no alcanzó el récord de Eusébio

El portugués Cristiano Ronaldo no ha logrado alcanzar el récord de 9 goles del emblemático Eusébio como el jugador luso con más anotaciones en un Mundial.

Cristiano, que volvió a empezar el partido en el banquillo, vio como hoy se evaporaba la posibilidad de alcanzar a Eusébio en el choque contra Marruecos que marcó la eliminación de Portugal en cuartos.

Tras lograr el récord de goles marcados por una selección nacional y el de mejor goleador de todos los tiempos, entre otros, el madeirense acudió a Qatar con la intención de batir una de las pocas marcas que le faltaban.

El actual capitán de las “quinas” llega a 8 goles en mundiales tras haber marcado una vez en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, cuatro veces en Rusia 2018 y el que anotó de penalti en Qatar frente a Ghana.

Antes de que empezara el Mundial, Cristiano, de 37 años, consideraba que batir el récord de Eusébio sería “un buen reto”.

Eusébio da Silva Ferreira, máxima leyenda del Benfica y una de las grandes figuras del fútbol portugués, alcanzó los 9 goles en una sola edición de la Copa del Mundo, en Inglaterra 1966, la única en la que participó y en la que fue el máximo goleador.

Eusébio da Silva Ferreira nació en 1942 en Mozambique, entonces colonia portuguesa, y pasó la mayor parte de su carrera en el Benfica, con el que ganó una Liga de Campeones (venció al Real Madrid en la final de 1962) y 11 Ligas portuguesas, entre otros títulos.

Con 623 goles en 639 partidos, Eusébio también ganó el Balón de Oro en 1965.