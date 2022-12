Neymar ilusionó a Brasil con un golazo en el Mundial y alcanzó histórico récord de Pelé

Tras superar una lesión que lo sacó de algunos partidos de la fase de grupos, el ‘crack’ brasileño volvió a la titular de la ‘Canarinha’ y no tardó en ser importante. Esto quedó demostrado al ver el gol de Neymar en Croacia vs. Brasil por cuartos de final del Mundial Qatar 2022. Aunque el tanto no sirvió de mucho, pues el equipo de Tité terminó eliminado, ‘Ney’ alcanzó un importante récord de Pelé.

El gol de Neymar contra Croacia.

Tras 90 minutos en los que no pudo meter gol, pues Croacia se defendió con todo y su arquero se lució, Neymar le dio la ventaja en el marcador a Brasil. En el minuto 106, justo antes del final del primer tiempo adicional, ‘Ney’ recibió el balón dentro del área, eludió al arquero y ‘la mandó a guardar’ con un derechazo.

Neymar igualó el récord de Pelé.

Gracias a su gol contra Croacia, Neymar llegó a 66 goles con la selección de Brasil. Con esta cifra alcanzó a Pelé como máximo goleador histórico de la ‘Canarinha’.

Croacia eliminó a Brasil.

Entrando en la recta final del segundo tiempo adicional, Croacia lanzó un ataque mortal que terminó con el gol del empate. El encargado de anotarlo fue Bruno Petkovic, quien recibió el balón cerca del punto penal y saco un zurdazo que se desvió en el camino al arco.

Con el 1-1 en el marcador, el partido tuvo que definirse en la tanda de penales. La tanda empezó mal para Brasil, ya que Dominic Livakovic atajó el cobro de Rodrygo. A partir de ahí los croatas no fallaron y todo se definió en el cuarto cobro de la ‘Canarinha’. Marquinhos fue el encargado de patearlo y falló, por lo que Croacia ganó la tanda 4-2 y clasificó a las semifinales del Mundial Qatar 2022.

