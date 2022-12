Messi no se olvidó de Mateu Lahoz y le mandó ‘tremendo vainazo’, pese a clasificar

Argentina logró una clasificación que vale un ‘potosí'. En la tanda de penales frente a Países Bajos, tras unos 90 minutos loquísimos y el gol agónico que forzó el tiempo extra, los argentinos al fin sacaron ‘la casta’ y despacharon al rival de cara a las semifinales.

Pase lo que pase, la ‘Albiceleste’ jugará siete partidos en la cita orbital. Lionel Messi todavía sigue en pie en aras de obtener el trofeo sagrado, esto para tocar la gloria y consagrarse en la historia del fútbol mundial, ganando absolutamente todo lo que jugó.

Sin embargo, a los dirigidos por Lionel Scaloni no les gustó en lo absoluto el desempeño arbitral. Mateu Lahoz, el árbitro español, les dejó mucho por desear y eso provocó la furia de Messi, pese a haberse clasificado y lograr el objetivo.

Apenas culminó el encuentro, el ‘10′ de Argentina quiso dejarle un ‘recadito de críticas’ a Lahoz y a la propia FIFA, por designar a un árbitro que conoce muy bien y que, según él, no da la talla para un duelo como este.

“Mucha bronca, porque como te digo, no era para que terminara así. No quiero hablar mucho del árbitro, porque luego te sancionan, no podés ser sincero, no podés decir lo que pensás.

Enseguida te sancionan dos partidos, pero la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido, porque sabíamos lo que era. Creo que la FIFA tiene que rever eso.

No puedes poner un árbitro así para un partido de tanta semejanza, tan importante. El árbitro no está a la altura”.

— Lionel Messi