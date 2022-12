A Fabián Vargas se le aguó el ojo hablando de la selección Colombia y Laura Acuña ‘murió de amor’

Fabián Vargas recordó con tristeza que lo vetaron de la selección Colombia y Laura Acuña lo consoló con un tierno abrazo.

Laura Acuña tiene un programa de entrevistas llamado ‘La Sala de Laura’ en su canal de Youtube. Por este ya pasó ‘El Tino’ Asprilla y ahora fue Fabián Vargas quien se le midió a conversar con ella. Uno de los momentos más interesantes de su conversación llegó cuando Vargas recordó su frustración por no poder jugar un Mundial con la selección Colombia.

Como es bien sabido, Vargas asegura que fue vetado de la selección porque fue uno de los pioneros en la lucha por los derechos laborales de los futbolistas en Colombia. Debido a esto, perdió la oportunidad de jugar una Copa del Mundo, más específicamente la del 2014. Por eso, cuando tocó el tema en su charla con Acuña, lució muy conmovido al punto en que se le aguaron los ojos.

Me duele muchísimo. De los sueños más grandes que tenía en mi carrera era jugar un Mundial con mi selección.

Eso es lo más importante que le puede pasar a uno como futbolista. No existe dinero, no existe absolutamente nada que pueda suplir esa responsabilidad.

Porque es una responsabilidad hermosa de tener la camiseta de la selección y de estar representando a todo tu país, es lo máximo que le pasa a uno como jugador.

Es el máximo sueño que tiene uno desde chiquito cuando está en la calle empezando a jugar.

Se me frustró y me dolió muchísimo porque tenía la capacidad y el nivel para estar ahí. Lamentablemente no se dio, pero bueno. Son cosas que pasan en la vida.

Quedo satisfecho porque pude defender los colores de mi país y tuve el privilegio de haber quedado en la historia del fútbol colombiano como uno de los ganadores del único título que tenemos a nivel de selección mayores.

Eso, en cierto modo, me ayuda a palear ese dolor que me dejó no haber estado en el Mundial.

— Fabián Vargas