Hombre dispuso a su hija para alentar a Medellín en la final hasta que: “Oh, oh…”

Los hinchas de Medellín están ilusionados por la final contra Pereira, pero algunos no se dejan convencer y en un video que se viraliza en las redes sociales, una niña alienta a su rival de patio, Atlético Nacional, cuando su padre le pide cantar por el DIM.

El ‘Poderoso’ se mide la noche de este miércoles 7 de diciembre ante el cuadro ‘Matecaña’ para definir al campeón de la Liga Betplay Dimayor del segundo semestre de 2022 en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

La previa de la final no ha estado tan difundida por el interés del público enfocado en el Mundial de Qatar 2022, sin embargo, algunas escenas hacen eco en las redes sociales.

Niña traiciona a su padre y alienta a Nacional en lugar del Medellín

Con el ambiente de final, los aficionados del ‘Poderoso’ se alistan para la fiesta y una de las imágenes que se ha viralizado es una en la que una niña termina cantando la canción ‘El pregón verde’, afín a Atlético Nacional, cuando su padre le pidió alentar al Rojo.

“Ya tú sabes, somos hinchas del Medellín. Es el equipo del alma. ¿Listo? Vamos a cantar pues la canción que ya te la sabes”, le anticipó el emocionado padre.

Al preguntarle cómo era, la inocente niña lo dejó helado al cantar: “Oh, oh, oh, mi Nacional, olé, olé, olé, mi Nacional”.

La cara de frustración del hombre fue evidente y el video se ha estado viralizando en diferentes cuentas de redes sociales.