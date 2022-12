Entre risas e indignación, un gato se coló en rueda de prensa de Brasil

Un gato se coló en la sala de prensa de la concentración de la selección brasileña mientras Vinicius Junior atendía a los medios de comunicación este miércoles.

Una situación que provocó las risas del propio ‘Vini’ y de los presentes y que cortó la respuesta del jugador del Real Madrid acerca de las celebraciones con bailes de los jugadores brasileños.

El gato se subió a la mesa donde estaban situados los micrófonos y Vinícius Rodríguez. Un miembro del gabinete de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), tras acariciarlo, lo lanzó al suelo y provocó el asombro de los presentes por su forma de hacerlo, pero se justificó diciendo que fue un gesto normal.

Eis que surge um gato 🐈 na entrevista coletiva de Vinicius Jr. no Catar! #genacopa pic.twitter.com/xKVyj4SPy7 — ge (@geglobo) December 7, 2022

“La unión que tenemos nos puede hacer llegar muy alto”

Vinicius Junior, extremo de Brasil, destacó “la unión” que tienen jugadores y cuerpo técnico de la Canarinha, que se demostró en cada celebración de los cuatro goles ante Corea del Sur con titulares, suplentes e incluso Tite, el seleccionador, bailando, y afirmó que eso les puede “hacer llegar muy alto”.

“Estoy feliz de estar aquí representando a todos los brasileños, de estar jugando con mi ídolo -Neymar-, con amigos que tengo aquí, y que esta unión que tenemos nos puede hacer llegar muy alto”, dijo Vinicius en rueda de prensa.

“Neymar me dijo que la Copa del Mundo es diferente a cualquier otra competición. Ahora lo estoy viviendo, sé lo importante que es la Copa para nuestro país. Me lo dijo y era consciente, pero hasta que no escuché el himno no vi lo grande que es jugar un Mundial con tu país. Más aún para Brasil, el país que más títulos tiene”, destacó.

“Es importante seguir su camino -de Neymar-, un jugador que está cerca de Pelé en goles, que si Dios quiere nos traerá el sexto título”, añadió.

Brasil celebró con bailes cada gol frente a Corea de Sur, una actitud que Vinicius defendió.

“La celebración fue una muestra de la alegría que supone estar en los cuartos de final de un Mundial. Todos lo hicimos bien. Tite logró meter a todos los jugadores, hasta a Weverton, que le faltaba debutar. El desahogo es normal, siempre que ganas pasa esto. Y nuestra responsabilidad aumentará cada vez más”, dijo justo antes de que ocurriera la anécdota de la comparecencia de prensa, cuando un gato se subió a la mesa donde estaban situados los micrófonos.

“Estoy muy feliz y honrado de que todo un país me apoye. Me fui a los 18 años al Real Madrid, estar lejos de donde vivo es complicado, pero Brasil siempre ha estado conmigo, animándome, así que estoy feliz de poder representar a cada uno de ellos aquí. Soy un niño soñador, como lo son y lo fueron todos. Siempre trato de ser feliz, eso es muy importante”, declaró.