¿Quién fue más ‘Poderoso’? Hinchas del Medellín se ‘agarraron’ entre ellos en la final

El partido de ida de la serie que definirá al nuevo campeón del fútbol colombiano estuvo lleno de emociones. Lastimosamente, un grupo de intolerantes causaron un lamentable episodio al interior del Estadio Atanasio Girardot. Resulta que algunos hinchas del Medellín protagonizaron vergonzosa pelea durante la final de Liga BetPlay 2-2022 y en las redes sociales circuló el video.

Vea también: Pereira tuvo jerarquía y gracias a su arquero le empató al Medellín en el Atanasio

Luego del partido, que terminó en empate 1-1, en las redes sociales circuló un video en el que algunos hinchas del Medellín se pelean. Aunque no termina de quedar claro por qué se ‘agarraron’, varios seguidores del ‘Poderoso’ terminaron involucrados. Afortunadamente, al vergonzosa situación no pasó a mayores y, por ahora, no está claro si alguien resulto herido de gravedad.

El Medellín empató con el Pereira.

A pesar del espectacular apoyo de su hinchada, el Medellín no hizo respetar la casa en el partido de ida de la final de Liga. El ‘Poderoso’, que empezó ganando con un gol de Diber Cambindo, empató 1-1 con el ‘Matecaña’.

Gracias a este empate de oro, el Pereira no solo podrá definir la Liga en su casa, sino que aseguró un cupo en la Copa Sudamericana 2023.

¿Cuándo es el partido de vuelta de la final de Liga BetPlay 2-2022?

Tras lo ocurrido en el Estadio Atanasio Girardot, en donde el Medellín fue local, la final de vuelta de la Liga BetPlay 2-2022 se disputará en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. El duelo se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de diciembre de 2022 a las 7:00 PM. Ese día se definirá al nuevo campeón del fútbol colombiano.

>>Más novedades del FPC en ComuTricolor<<