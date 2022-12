Jugador de Uruguay le pegó terrible codazo al director de competiciones de la FIFA

Una de las grandes sorpresas en la Copa del Mudo pasó por la eliminación en fase de grupos de ‘La Celeste’. El equipo sudamericano no sacó su ‘garra charrúa’ a tiempo y se despidió más temprano de los que muchos esperaban. La situación fue tan trágica que, al final del partido Ghana vs. Uruguay del Mundial Qatar 2022, José María Giménez le pegó un codazo al director de competiciones de la FIFA. La agresión quedó registrada en video y no tardó en volverse viral en las redes sociales, además desató una oleada de comentarios entre los seguidores de la competencia.

Jugadores de Uruguay estallaron tras la eliminación.

Aunque Uruguay derrotó a Ghana 2-0, quedó eliminado del Mundial. ‘La Celeste’ se despidió de Qatar 2022 tras empatar en puntos con Corea del Sur, que sacó ventaja en los goles a favor y se quedó con el segundo lugar del Grupo H.

Una vez se concretó la eliminación, los uruguayos estallaron contra los árbitros del partido. El enojo fue tanto que varios jugadores intentaron agredir al juez central.

El codazo de José María Giménez al directivo de FIFA.

En medio del tropel, que se desató en parte por una polémica jugad de penal que pudo significar el 3-0 y, por ende, la clasificación de Uruguay, José María Giménez le pegó un terrible codazo al director de competiciones de la FIFA.

El directivo, quien estaba dirigiéndose a los vestuarios, recibió el golpe de Giménez en la nuca. La situación fue tan inadecuada que el reconocido experto en estadística deportiva Mister Chip la denunció en sus redes sociales.

Esto es muy gordo. Giménez ha agredido al director de competiciones de FIFA. Le ha dado un codazo y acto seguido le ha insultado de manera muy grave. La sanción va a ser histórica. pic.twitter.com/L3J0VkEtKe — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 2, 2022

