¿Qué celebraron? ‘Muñeco’ Gallardo se tomó unos ‘traguitos’ con ‘Juanfer’ Quintero

Hace algunos días se hicieron virales algunas fotos del entrenador argentino Marcelo Gallardo en la ciudad de Manizales. Para muchos fue sorpresa su presencia en la capital caldense, pero lo que era claro es que estuvo visitando a su hijo Nahuel Gallardo, quien hace parte del Once Caldas.

Sin embargo, parece que su estancia en territorio colombiano se prolongó y en la noche de este jueves aparecieron algunas fotos del ‘Muñeco’ en una celebración. En redes sociales, se dieron a conocer varias imágenes del histórico estratega del River Plate en territorio antioqueño.

Vea acá: James, no empecemos: se calentó, hizo pataleta y tuvo un feo gesto en el entrenamiento

¿Qué hace Marcelo Gallardo por Colombia?

Pues bien, en las fotos se ve a Marcelo Gallardo acompañado del centrocampista Juan Fernando Quintero, quien celebró una fiesta, seguramente en la capital antioqueña. “Cosas que no se explican, SE SIENTEN”, fue el mensaje que acompañó la publicación del ‘10′ colombiano.

Vea también: Andrés Balanta: otro joven jugador de Tucumán murió por temas cardiacos hace poco

En las imágenes también se han podido ver exjugadores como Javier ‘Choronta’ Restrepo y Juan Camilo Zúñiga.

En esta celebración en Medellín, Marcelo Gallardo también compartió un momento junto a Camilo Zúñiga, exdefensor de Napoli y la Selección Colombia. pic.twitter.com/p4X4A9Hdc6 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2022

De momento, no se sabe en particular cuál fue el motivo de la fiesta, solo se puede ver a todos los asistentes vestidos de blanco y según compartió ‘Juanfer’, hubo presentación de artistas locales. Incluso, en algunas historias compartidas por el propio jugador del ‘Millonario’ lo felicitan por “un año más”, pero ‘Quinterito’ apenas llegará a los 30 años el próximo 18 de enero, por lo que no es claro el motivo de la celebración.