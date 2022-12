Periodistas ecuatorianos hacen duro descargo contra la prensa de Chile y Colombia: “Han vivido de Ecuador desde el caso de Byron Castillo”

Dos periodistas ecuatorianos presentes en Qatar realizaron un profundo descargo contra la prensa de Chile y Colombia, por el tratamiento que se le dio a la reciente eliminación de la “Tri” en el Mundial, luego de la caída 2-1 ante Senegal.

El el programa “El Futbolero”, los periodistas Diego Becerra y Patricio Constante dedicaron un espacio especial para criticar tanto a medios chilenos como colombianos. Junto con ello, remarcaron que Ecuador se va de Qatar tras dejar “maravillado al mundo entero”.

“¿En eso han quedado amigos chilenos y colombianos? ¿Hacer leña del árbol caído? ¿Sí? ¿Su mediocridad llega a tanto? En lugar de preocuparse por cómo está el proyecto deportivo de sus selecciones, estos días se han dedicado a generar memes y a burlarse de lo que ha hecho la selección ecuatoriana de fútbol, que acá ha hecho historia. Ustedes se han dedicado sólo a burlarse de una selección que ha dejado muy en alto el nombre de la Conmebol y del fútbol sudamericano”. planteó de entrada Diego Becerra.

Tras ello, Patricio Constante tomó el micrófono y manifestó que “por una parte me encanta, porque los colegas chilenos y colombianos por lo menos tienen para comer. Porque no tienen de qué hablar de sus países, viven de Ecuador, han vivido de Ecuador desde el caso de Byron Castillo, siguen viviendo de Ecuador, tildando como fracaso algo que no lo fue”.

“Me alegro, porque tienen de qué hablar, porque ya de sus selecciones no hay nada, no dicen nada. Les invito mejor a analizar sus problemas, sus propias preocupaciones, hablen del proceso de transición de Chile o de los problemas que vive la Federación Colombiana de Fútbol”, complementó.

“¿Por qué tiene que pagar los platos rotos Ecuador?”

Posteriormente, Diego Becerra retomó la palabra y expresó: “Parece que todavía duele aún la goleada de Ecuador ante Colombia, parece que en Santiago aún duele esa derrota, cuando Ecuador se paseó y los terminó dejando fuera. Parece que aún duelen ese tipo de situaciones”.

“La selección ecuatoriana dejó maravillado al mundo entero, está en boca de todos, es trending topic y la selección más buscada en Google, por algo será. Todo el mundo dice que fue injusta la eliminación, que Ecuador merecía más”, añadió.

Mundial de Fútbol: Ecuador - Senegal Jugadores de Ecuador se lamentan en un partido de la fase de grupos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Ecuador y Senegal (Rodrigo Jiménez/EFE)

Por lo dicho, Becerra incluso se lanzó con una advertencia. “Vamos a ver en las próximas eliminatorias cómo les va a ustedes y a nosotros, para ver si siguen burlándose, haciendo leña del árbol caído y ver si siguen lanzando tantos memes. Vamos a ver si les alcanza para esas épocas... estamos seguros que Ecuador estará en el Mundial 2026″, estableció.

Para cerrar, Patricio Constante expuso lo siguiente: “En lo de Byron Castillo queda demostrado que una federación chilena sin recursos ni dinero intenta buscar incluso una compensación económica para salvar su crisis, que los mismos dirigentes chilenos provocaron. ¿Por qué tiene que pagar los platos rotos Ecuador y poner dinero? No, señores. El problema está en su propio fútbol, en sus propios inconvenientes”.