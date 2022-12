Bucaramanga se desarmó y un histórico del FPC se llevaría sus dos grandes figuras

El fútbol colombiano tendrá un nuevo campeón de la Liga BetPlay, luego de que este miércoles se conocieran los dos equipos que disputarán la gran final: Deportivo Pereira y Deportivo Independiente Medellín. Mientras el ‘Poderoso’ no tuvo problemas al igualar con Pasto y el empate en el América de Cali-Águilas Doradas, el ‘Grande Matecaña’ derrotó a Junior de visitante y aprovechó la igualdad en el ‘Clásico Capitalino’.

A medida que se resuelve cuál será el equipo que se quede con la estrella de fin de año de este 2022, los clubes que no lograron acceder a los cuadrangulares semifinales ya piensan en las vacaciones y lo que será el 2023. Una de las grandes sorpresas ha sido lo ocurrido con el Atlético Bucaramanga, que solo pudo contar con Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez como su técnico por dos semanas.

Vea acá: Y el ‘Depor’ hizo la épica: ¿Cuánto vale la nómina del histórico finalista?

¿A cuál equipo irían dos de las grandes figuras del Bucaramanga en las últimas temporadas?

En las últimas horas, Jaime Elías Quintero, presidente del Atlético Bucaramanga, habló con el diario ‘Vanguardia’ y señaló que Sherman Cárdenas no aceptó la oferta de renovación y, por lo tanto, no continuará con el cuadro santandereano. De acuerdo a lo adelantado por el periodista Miller Pinto Cobos, el atacante sería nuevo jugador del Once Caldas.

Sherman Cárdenas no va más con Atlético Bucaramanga,el capitán de los leopardos no llegó a un acuerdo con los directivos, Sherman llegaria a Once Caldas.. pic.twitter.com/jJOE5L14so — Miler Yovan (@pintocobos) December 1, 2022

Vea también: Tanto extrañan a ‘Teo’ en el fútbol argentino que un equipo lo seduciría para que vuelva

Sherman no sería el único exjugador del Bucaramanga que llegue al ‘Blanco Blanco’, ya que desde hace algunas semanas se ha hablado sobre el regreso de Dayro Moreno, hecho que se confirmaría en los próximos días, según lo ha informado el periodista Osvaldo Hernández, del diario ‘LA PATRIA’ de la capital caldense.