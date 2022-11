¡Por un pelo! Portugal demostraría que el gol de Bruno Fernandes fue de Cristiano

El triunfo de Portugal contra Uruguay no solo le dio la clasificación al equipo de Fernando Santos, sino que desató una llamativa discusión: hubo o no gol de CR7 en la apertura del marcador. Como si los miles de comentarios en redes sociales no fueran suficientes, según la prensa española, la Federación Portuguesa enviaría pruebas a la FIFA para demostrar que el gol de Bruno Fernandes fue de Cristiano Ronaldo.

El gol de Bruno Fernandes.

En el segundo tiempo del partido contra Uruguay, Bruno Fernandes mandó un centro para buscar el cabezazo de Cristiano Ronaldo. CR7 se desmarcó, saltó y pareció desviar el balón, que terminó dentro del arco.

Cristiano celebró con euforia. Sin embargo, las repeticiones de la transmisión parecieron demostrar que él no tocó el balón.

Aunque él no cabeceó, su movimiento fue clave para engañar al arquero uruguayo, quien dudó y solo pudo ver que el centro de Fernandes terminó en gol. Cabe señalar que el cuerpo arbitral del partido dio el tanto a Fernandes, lo que, en principio, acabó con el debate.

Si bien las imágenes parecen claras, en redes sociales circularon imágenes que buscaban demostrar que Cristiano Ronaldo sí tocó el balón, por lo menos con el flequillo de su cabello.

La Federación Portuguesa querría demostrar que el gol fue de Cristiano Ronaldo.

Después de la victoria de Portugal contra Uruguay, el periodista español ‘Edu’ Aguirre entregó una interesante información sobre el gol de Bruno Fernandes durante el reconocido programa ‘El Chiringuito’. Según Aguirre, quien es reconocido por ser muy cercano al entorno y al propio Cristiano Ronaldo, la Federación Portuguesa buscaría demostrarle a la FIFA que el primer gol contra Uruguay sí fue de CR7.

Creo que es gol de Cristiano, toca con el flequillo y es gol. Por cierto, va a ser revisado... La Federación Portuguesa está en contacto con la FIFA. Y la FIFA le ha dicho: es que no hay pruebas. La Federación Portuguesa va a mandar pruebas a la FIFA. — 'Edu' Aguirre

💥"La Federación Portuguesa va a presentar pruebas a la FIFA para 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐆𝐎𝐋 𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎"



🏆¡Atento a lo que está contando @EduAguirre7 en #ChiringuitoMundial! pic.twitter.com/aj0T4pUpm2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 28, 2022

