Al borde del llanto: Arregui se metió gran ‘emocionada’ tras victoria del DIM

Independiente Medellín logró una tremenda remontada en el cuadrangular B. Tras ganar los dos últimos partidos de local, ante Águilas Doradas y el América de Cali, los dirigidos por David González ‘picaron en punta’ y ya dependen de sí mismos para acceder a la finalísima liguera de diciembre, luego de que muchos lo dieron por muerto.

Después de un triunfo sufridísimo por 2-1 ante la ‘Mechita’, que no le regaló absolutamente nada en la cancha, los del ‘Poderoso’ se tomaron un desahogo grande después del pitazo final. Uno de ellos fue Adrián Arregui, quien a pesar de perderse el siguiente cotejo, se pegó una gran emoción.

Tras finalizarse el cotejo frente al América, el volante dialogó con Win Sports y no pudo ocultar los sentimientos encontrados: por un lado, total alegría por la remontada en puntos del DIM y, por el otro, la tristeza por perderse el último y definitivo partido del grupo B, que podría darle al equipo su tiquete directo a la última llave.

El periodista se percató de los ‘ojos aguados’ de Arregui, por lo que decidió preguntarle “qué le pasaba” y esto respondió:

“Un poco emocionado. La bronca de llegar a las cinco amarillas, creo que no lo merecía y me da mucha bronca, pero nada, también la emoción es de los chicos y, como te digo, a muerte, hasta cuando no haya chance ahí vamos a estar.

La gente decía que no, pero veo a los chicos y me emociono, me emociono porque nos costó y creo que es merecido estar ahí. Hay que dar el último paso”.

— Adrián Arregui