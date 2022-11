¿Y en Qatar les gusta el fútbol? Pues prefieren ver ‘muñequitos’ que a su selección

Para nadie es un secreto, se veía venir la catástrofe de Qatar en su Mundial y este viernes se ha confirmado lo que muchos esperaban. El seleccionado local cayó por 3-1 ante Senegal, cosechando así su segunda caída en igual número de partidos y por ende, su eliminación de esta Copa del Mundo.

Son muchas las polémicas que se habían generado en la previa, pero algo que ha sorprendido al mundo del fútbol son las asistencias a los estadios de la cita orbital. Casi sin excepción, luego de los entretiempos de capa partida se comienzan a ver vacíos en las tribunas.

Por supuesto, la mayoría (si no son todos) de los que abandonan son aficionados cataríes, a quienes parece que el balompié no los ha seducido. Incluso, se habla de que en algunos juegos, la logística termina dejando entrar a personas sin boletas para que las gradas no se vean vacías.

Hinchas cataríes viendo dibujos animados en el partido ante Senegal

A raíz de este Mundial, las redes sociales han estallado con cientos de videos de todo tipo. En las últimas horas, por ejemplo, se hizo viral uno del partido entre Qatar y Senegal, en el que se ve a un padre junto a su hijo, ambos cataríes, seguramente, mirando su teléfono móvil mientras su selección se jugaba el seguir con vida ante los senegaleses.

Posteriormente, se alcanza a ver como el padre entretiene a su hijo con dibujos animados, más exactamente Tom y Jerry. Es claro, no es tarea fácil generar afición a un deporte en un país donde no es tradicional y mucho menos lo es con la pobre presentación de su combinado nacional.