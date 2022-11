Pasto amenazó con no jugar ante Águilas: exigen garantías de seguridad

La polémica de la semana, indudablemente, se ha relacionado con José Fernando Salazar, el dueño de Águilas Doradas. Todo se inició por una grave denuncia de Andrés Cadavid, defensor del DIM, quien aseguró que él y un presunto escolta suyo lo “bravearon y amenazaron con sacarle pistola”. Su testimonio desató el revuelo en las redes sociales.

De esta forma, una multitud respaldó a Cadavid al evocar antecedentes disciplinarios de Salazar. Es más, hasta afirmaron que le ofreció ‘billete’ a unos recogepelotas en aras de actuar a favor de sus intereses. Este fin de semana se jugará una fecha más, y hay alta tensión en Rionegro.

El Deportivo Pasto, quien derrotó 1-0 al América en el último partido, afrontará a Águilas Doradas en una final adelantada. Previo a dicho compromiso, el club ‘Volcánico’ advirtió que no jugaría el partido si no se cumplen con unas solicitudes puntuales.

El Deportivo Pasto emitió un requerimiento formal ante la Dimayor y lo dio a conocer a las redes sociales, con firma de Óscar Armando Casabon, presidente de la institución. Allí, se envió un pliego de peticiones a Fernando Jaramillo, máxima autoridad de la División Mayor, sobre las medidas de seguridad de cara al partido.

En primer lugar, pidió la “disposición suficiente de recurso humano” para brindar protección antes, durante y después del cotejo. Lo mismo se pidió en la logística del estadio.

Así mismo, el club pidió un esquema sólido de seguridad mientras su plantel esté en Rionegro; entretanto, solicitaron a la Comisión Arbitral “la designación de una terna arbitral imparcial”.

“En ese orden de ideas, si no existen las medidas y garantías de seguridad y protección para el equipo, y no se visualiza la imparcialidad y la transparencia en el desarrollo del encuentro deportivo, como medida de protección de jugadores y el cuerpo técnico, no disputaremos dicho encuentro”.

— Solicitud del Deportivo Pasto