“Le falta liderazgo”, durísimo ‘vainazo’ de leyenda brasileña a ‘Leo’ Messi

Lionel Messi es, tal vez, el jugador más importante del Mundial Qatar 2022. Todo el mundo habla sobre él, sea para bien o mal, pero todo el mundo espera verlo pisar el campo. A horas del partido frente a México, su técnico Lionel Scaloni confirmó que está bien y que podrá disputar su segundo partido.

Este será un partido vital para Argentina, puesto que la derrota los dejaría muy mal parados y sin chances de clasificar a octavos de final, un escenario que sería catastrófico. Mientras tanto, unos referentes ponen en duda el liderazgo de Messi, el capitán de la ‘Albiceleste’.

Uno de las grandes estrellas del fútbol brasileño, Zico, apuntó directamente hacia ‘Leo’ por una aparente “falta de reacción” en las situaciones complejas para Argentina. A través de una entrevista con el medio Lace, dejó la ‘perlita’ en contra del referente argentino.

“Él es así. Argentina puede estar ganando 4-0, perdiendo 2-1, 6-0 y él seguirá haciendo su juego, no se va a desviar de su camino. No llamará a nadie, no le gritará a nadie. Es un capitán que no habla con nadie, no le sale”

— Zico, exjugador brasileño