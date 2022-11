Dueño de Águilas Doradas le pegó terrible ‘madreada’ al comisario de campo de Dimayor

El duelo entre el ‘Poderoso’ y el equipo de Rionegro llamó la atención porque encendió la pelea por el liderato del Grupo B. Sin embargo, algunas polémicas actuaciones del dueño de uno de los clubes. Resulta que José Fernando Salazar insultó al comisario de campo de Dimayor después del partido Medellín vs. Águilas Doradas en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2-2022.

Tras el final del partido, que terminó en victoria 2-1 del Medellín, José Fernando Salazar, el dueño de Águilas, protagonizó un vergonzoso episodio camino a los vestuarios. El directivo, cegado por la furia que le provocó la derrota, insultó con mucha fuera a José Saldarriaga, comisario de campo de la Dimayor.

Después del partido, Andrés Cadavid lanzó un par de historias a su Instagram personal quejándose por la actitud de José Fernando Salazar a las afueras del estadio.

El referente del ‘Poderoso’ denunció a Salazar y a su escolta fuertemente por “bravear” a los jugadores de su equipo.

¿Hasta cuándo vamos a dejar que el señor Fernando Salazar nos quiera bravear, hermano. Va a venir a bravear después de los partidos- y el escolta dizque ‘sacando pistola’ y ‘yendo a la camioneta’. Se está equivocando, papi. ¿Se cree bandido o qué en esta época? Así no es, fútbol en paz.

Nadie se le arruga, ¿quién se cree ese bobo?

No estoy de acuerdo. ¿Hasta cuándo? ¿Cree que estamos en la época de Pablo? ¿Se cree bandido? No más. No se equivoque.

— Andrés Cadavid