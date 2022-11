Luis Díaz se confesó: también ‘le jala’ al reguetón y ya tiene estudio de grabación

Aunque ‘Lucho’ se ganó la admiración de los colombianos por sus extraordinarias actuaciones en el fútbol europeo y en ‘La Tricolor’, poco a poco han salido a la luz detalles de cómo vive fuera de las canchas. Precisamente por eso, Luis Díaz reveló que le gusta cantar reguetón e, incluso, ya tiene algunas grabaciones. La particular confesión evidenció que, al igual que su familia, tiene un gran gusto por la música.

En una entrevista con la Revista Soho, Luis Díaz contó algunos detalles desconocidos de su vida personal. Uno de los más interesantes apuntó a la herencia musical de su familia. Él empezó por dejar claro que no tiene un talento musical. Además, dejó claro que lo suyo es el reguetón y no el vallenato, como sí ocurre con sus familiares.

Quiero aprender. Canto, por joder, en la casa, donde he tratado de armar un estudio. La música me apasiona, especialmente el reguetón. No soy de los Díaz que tocan vallenato.

— Luis Díaz