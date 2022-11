Hijo de Maradona está furioso con Messi tras derrota de Argentina

Diego Maradona Jr, hijo de la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona se mostró decepcionado por la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en su primer juego del Mundial de Qatar 2022.

En entrevista a Radio Marte, el italiano que dice sentirse argentino, descargó contra Lionel Messi y rechazó que lo comparen con su papá.

“La comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol. Estamos hablando de dos planetas diferentes, pero no quiero lanzarle la cruz inmediatamente a Lionel”, declaró Diego Maradona Jr.

Sus palabras dieron la vuelta al mundo. Medios internacionales se hicieron eco del pronunciamiento del hijo de la superestrella del balompié, quien admitió estar “destrozado” por la derrota de Argentina.

Los árabes le hicieron perder este martes a la albiceleste una victoria invicta de 36 partidos, nada más y nada menos, que en el debut de ambos en Qatar 2022. El resultado impactó al mundo.

La mayoría no pensó que Arabia Saudita, sin trayectoria de campeón mundial, derrotara a un equipo tan fuerte como Argentina, pero como dijo el mismo director técnico de la nación árabe: “Hoy los astros se alinearon”.

Quizá no hubiera sido tan sorprendente para los argentinos perder ante Brasil o Alemania.. Por eso el hijo de Maradona recalcó que “perder contra Arabia Saudita es una locura”.

“Estoy destrozado por esta derrota. Me resulta difícil creer que todo esto realmente sucedió. Estaban bastante asustados. El fútbol es así. Vienen a ti. A veces sucede que pierdes incluso contra oponentes mucho más débiles”, prosiguió.

Victoria histórica

Arabia Saudita parecía estar asombrada con su victoria. Demostró que a pesar de los pronósticos, sí se puede. El Rey de la nación declaró este miércoles 22 de noviembre como día de fiesta nacional por el triunfo.

“Se dispone que mañana miércoles sea festivo para todos los empleados de todos los sectores del Estado y del sector privado, y de estudiantes masculinos y femeninos de todas las etapas educativas”, dijo Mohamed bin Salman, príncipe heredero saudí, en el anuncio oficial.

Argentina quizá recordó que no hay que subestimar al adversario. Los goles de Salah Al-Shehri y Salem Al-Dawsari se lo recordaron. La metida al arco de Messi no fue suficiente.

“Nos equivocamos, tiramos centros al área y el partido se complicó un poco”, dijo Messi como capitán del equipo albiceleste.