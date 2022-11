Cadavid denunció en redes al dueño de Águilas Doradas por “sacarle pistola”

En la fecha 4 del cuadrangular B, Independiente Medellín logró acortarle camino a Águilas Doradas tras derrotarlo 2-1 en el Estadio Atanasio Girardot. Con tantos de Andrés Cadavid y Luciano Pons, el ‘Poderoso’ logró remontar ante un rival complicado y que, por un momento, parecía asegurar el cupo a la finalísima liguera.

Y justamente en el estadio se jugó hasta casi la medianoche, puesto que las condiciones climáticas provocaron la suspensión temporal del cotejo, por lo menos durante una hora. Bastante tensión se vivió en los camerinos, dado que un equipo sí quería jugar esa misma noche, mientras que otro no.

La terna arbitral esperó hasta el último minuto para que se pudiera jugar en el Atanasio. Así fue, pero con la tensión al ‘rojo vivo’ tras algunas calenturas.

Después del partido, cuando el defensor Andrés Cadavid volvía a su casa, lanzó un par de historias a su Instagram personal quejándose y reprobando la actitud de José Fernando Salazar, dueño de Águilas Doradas, en las afueras del estadio.

El referente denunció a Salazar y a su escolta fuertemente por “bravear” y, así mismo, “irse a la camioneta y sacarle pistola”.

“¿Hasta cuándo vamos a dejar que el señor Fernando Salazar nos quiera bravear, hermano. Va a venir a bravear después de los partidos- y el escolta dizque ‘sacando pistola’ y ‘yendo a la camioneta’. Se está equivocando, papi. ¿Se cree bandido o qué en esta época? Así no es, fútbol en paz.

Nadie se le arruga, ¿quién se cree ese bobo?

No estoy de acuerdo. ¿Hasta cuándo? ¿Cree que estamos en la época de Pablo? ¿Se cree bandido? No más. No se equivoque”.

— Andrés Cadavid, defensor del DIM