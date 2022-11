Inglaterra y Países Bajos evitaron sorpresas para confirmar su candidatura en Qatar

Luego de una jornada inaugural en la que Ecuador consiguió un histórico triunfo ante Qatar, seleccionado local, por un marcador de 0-2, este lunes se vivió la segunda jornada de esta Copa del Mundo. La cita orbital tuvo la presentación de dos históricos, que aunque no cuenten con el rótulo de favoritos, siempre estarán en el grupo de candidatos a ser protagonistas del torneo: Inglaterra y Países Bajos.

Vea acá: Mundial Qatar 2022: estos son los horarios de los partidos del 22 de noviembre

Países Bajos se acordó de ser la ‘Naranja Mecánica’ y alcanzó a Ecuador en el Grupo A

Aunque no fue el primer partido del día, Senegal y Países Bajos completaron la fecha inicial del Grupo A. El seleccionado que dirige Louis van Gaal se enfrentó al campeón africano en un duelo que se fue al descanso sin goles, pese a los intentos de la ‘Naranja Mecánica’ y algunas aproximaciones de Youssouf Sabaly y de Cheikhou Kouyaté por los ‘Leones de Teranga’.

El segundo tiempo también se presentó muy disputado, pero las alegrías llegarían sobre el final para la anteriormente conocida como Holanda. Cody Gakpo aprovechó una salida en falso de Edouard Mendy para anotar la primera diana del partido y sobre el noveno minuto de adición Davy Klassen sentenció el partido decretando así el 2-0 final. De esta manera, Países Bajos y Ecuador se quedaron en lo más alto de su grupo con tres puntos.

🇳🇱 Los goles de Gapko y Klaassen para el 2-0 de Países Bajos ante Senegal, por el Grupo A de #CatarEnDIRECTV.



¿Qué te pareció el rendimiento del equipo de van Gaal? 🧐 pic.twitter.com/AB5k5oeNIV — DSports (@DSports) November 21, 2022

Vea también: “Me gustaría ser yo quien le dé el jaque mate a Messi”, primer aviso de Cristiano

Inglaterra picó en punta en el Grupo B con una goleada ante la débil Irán

A primera hora, hizo su debut la Selección de Inglaterra que, como se pronosticaba, no tuvo problemas para vencer una débil Irán por un abultado marcador de 6-2. Los dirigidos por Gareth Southgate aprovecharon la debilidad de su rival y le pasaron por encima con los goles de Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jack Grealish y el doblete de Bukayo Saka. El equipo de Carlos Queiroz descontó gracias a los tantos de Mehdi Taremi en jugada al minuto 62 y de penalti sobre el descuento.

⚽️ Lo mejor de un gran partido: Inglaterra venció 6-2 a Irán en Doha, en el inicio del Grupo B de #CatarEnDIRECTV. pic.twitter.com/Fl164CYtXp — DSports (@DSports) November 21, 2022

En el juego que complementó la primera fecha de este Grupo B, Estados Unidos se vio las caras frente a Gales. En la previa no había favoritismo hacia ninguno de los dos combinados y el desarrollo del juego lo evidenció, pese a que sobre el minuto 36 el representativo estadounidense se tomó la ventaja por medio de un tanto del atacante Timothy Weah, el hijo del recordado exfutbolista y ahora presidente de la República de Liberia, George Weah.

Sin embargo, los europeos no dejaron de empujar y consiguieron su objetivo de empatar sobre la recta final del encuentro. De la mano de su estrella, el atacante Gareth Bale, los dirigidos por Robert Page llegaron a la igualdad final al minuto 82 por la vía del penalti, en la que no falló el ahora jugador de Los Angeles F. C. Así, ambas escuadras se quedaron con solo un punto, mientras que los ingleses se treparon en la cima del Grupo B con tres unidades.