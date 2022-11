El ‘Refisal español’: periodista le daba con todo a Irán y le callaron la boca con gol

Este lunes se ha disputado la segunda jornada del Mundial de Qatar 2022 y se ha dado la aparición de dos históricos seleccionados como lo son Países Bajos e Inglaterra. Los primeros superar por 2-0 a Senegal y la selección de ‘Los Tres Leones’ le pasó por encima a Irán con un marcador de 6-2.

Los dirigidos por Gareth Southgate aprovecharon la debilidad de su rival y le pasaron por encima con los goles de Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jack Grealish y el doblete de Bukayo Saka. Desde la previa se preveía algo similar, pero no una diferencia tan aplastante, por lo que el seleccionado que dirige Carlos Queiroz se llevó todas las críticas.

Sobre el minuto 62, Saka convirtió el cuatro gol de los ingleses y en un canal español, el periodista Manolo Lama, muy reconocido en ese país, criticaba duramente al equipo de Queiroz y también a Qatar, por su floja presentación en este inicio de la Copa del Mundo.

El comunicador no paraba de señalar los defectos de estos seleccionados, a los que llamó “mediocres”, mientras apuntaba a que había colegas como Julio Maldonado ‘Maldini’ que hablaban muchas cosas de estos combinados, que en realidad no se veían en la cancha. Curiosamente, Lama no terminaba su intervención, cuando llegó el gol del atacante de Porto Mehdi Taremi, quien marcó el descuento para su equipo.

Esto qué acaba de ser, estoy llorando pic.twitter.com/itCYYYBGnI — ⭐️ Sara modo mundial ⭐️ (@sglezzzz) November 21, 2022

Por supuesto, sus compañeros de transmisión no dejaron pasar este particular momento y se burlaron del periodista, en especial el narrador, que lo dejó todo en su grito de gol y señaló todas las críticas de su compañero para este seleccionado.