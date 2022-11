Jugador del Barça y su ‘sablazo’ contra Qatar, con alivio por no ser convocado

Falta poco para el Mundial de Qatar 2022. Aunque muchos se subieron al ‘bus’ del buen fútbol y seguirán a sus equipos, otros se abstuvieron de sentir a plenitud las justas. Lo que está claro es que la polémica no se puede tapar con un dedo.

A raíz de ello, figuras públicas y emblemáticos líderes de opinión no han ocultado su desdén por la realización del certamen. Uno de ellos ha sido Héctor Bellerín, el actual defensor del Barcelona, quien no fue convocado por Luis Enrique para afrontar la prueba cumbre del balompié.

Aprovechando la coyuntura, en un evento de premiación de ‘Hombres del Año’, lanzado por la revista GQ, habló un poco de su ausencia de cara al Mundial de Qatar.

Obviamente Bellerín lamentó no representar al país; sin embargo, se ‘sacó una espinita’ al no ser llamado, pues él expresó su oposición al Mundial y hasta lanzó fuertes críticas para exteriorizar inconformismo por la muerte de miles de personas en la construcción de los estadios.

“Como futbolista, no estar en Catar y en la selección es algo que me entristece, pero hay una parte de mí que se alegra. No sé si lograría disfrutar de la carga de las 6.500 personas fallecidas en el proceso de un simple Mundial de fútbol.

Personas de países como Pakistán o Bangladesh, la mayoría hombres de 30 a 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y para sus familias”.

— Héctor Bellerín, jugador del Barcelona