Iván Mejía ‘se paró en la raya’ y explotó contra Gianni Infantino por “cínico”

Una polémica total se ha vivido en los últimos años por la designación a Qatar como la sede del Mundial para el presente año. A horas de abrirse el telón de la fiesta mundialista, esperada por todo el mundo del fútbol, para muchos el certamen connota un sinsabor distinto por las críticas a la nación.

El ‘modus operandi’ del territorio catarí, así como las muertes en la organización del Mundial y las prohibiciones estrictas a la fanaticada, han desatado las críticas desde tiempo atrás. A pesar de todo, Infantino salió a ‘ponerle el pecho a la brisa’ y defender radicalmente al país anfitrión.

“Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador emigrante”, fue el discurso con el que inició Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para dejar saber que los críticos del Mundial son unos “doble moralistas”.

La reacción de Iván Mejía

A través de su cuenta de Twitter, el analista Iván Mejía Álvarez, ni corto ni perezoso, citó el discurso de Infantino y dijo que “producía asco”, además de expresar que es un “bribón”. Parece que no le gustó nada lo dicho por Infantino.

Este cínico taita de todos los Bandis produce asco. Un bribon!! https://t.co/iqTUnUapl3 — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) November 19, 2022

Cabe recordar que Mejía ha sido uno de los líderes de opinión más críticos con la dirigencia del fútbol, tanto a nivel nacional como internacional. Es ‘pan de cada día’ sus mensajes de oposición a Ramón Jesurún, el máximo dirigente de la FCF; en esta oportunidad, el sablazo cayó sobre Gianni Infantino, quien ha sido blanco de críticas por todas partes.

Por ahora, resta disfrutar y estar ‘al pie del cañón’ acerca de lo que vaya aconteciendo.

Hora y fecha del partido inaugural

El cotejo entre Qatar y Ecuador, ya en el inicio del Mundial, será el próximo domingo 20 de noviembre a partir de las 11:00 a.m. (hora de Colombia).