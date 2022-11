“No vengan a insultar nuestra sociedad’”, advertencia en Qatar para los aficionados

El Mundial de Qatar 2022 está próximo a empezar y gran parte de la expectativa pasa por lo que sucederá ante el comportamiento de los aficionados en el país árabe ante las restricciones anunciadas, algunas con excepciones, pero el jefe de seguridad el evento, Abdullah Al Nasari, dejó saber que no van a cambiar sus costumbres.

A pesar de que hay mucha desinformación en las redes sociales y el país anunció que no aplicará la ley a ciertos comportamientos, él si aclaró la línea de comportamiento que esperan de los aficionados.

Principalmente, lo que más quieren evitar los anfitriones son las manifestaciones LGBTI por sus creencias religiosas.

Abdullah Al Nasari y sus advertencias a los visitantes

“Si quieres expresar tus puntos de vista sobre la causa LGBTI, hazlo en una sociedad donde sea aceptado. No vengan a insultar a toda una sociedad”, dijo. “No cambiaremos la religión durante los 28 días”, manifestó recientemente en unas declaraciones que han sido divulgadas por varios medios del mundo, entre ellos el Dayli Mail británico.

Vea acá: Despejando mitos: las verdaderas prohibiciones en el Mundial Qatar 2022

Así mismo, Al Nasari, anticipó que “si un aficionado levanta una bandera arcoíris en un estadio y se la quitan, no será porque queramos ofenderlo, sino para protegerlo. Si no lo hacemos, otro espectador podría atacarlo”.

🇶🇦 | QATAR 2022: Abdullah Al Nasari, Jefe de Seguridad en la Copa del Mundo: "Si un aficionado levanta una bandera arcoíris en un estadio y se la quitan, no será porque queramos ofenderlo, sino para protegerlo. Si no lo hacemos, otro espectador podría atacarlo". — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 17, 2022

Las parejas homosexuales pueden viajar a catar

La política de Catar contra los derechos de las personas LGTBI ha sido una de las cuestiones que más críticas ha suscitado desde que se anunció su elección como sede del Mundial de Fútbol.

Catar castiga con penas de uno a tres años de cárcel las relaciones sexuales entre hombres.

No obstante, y aunque no se haya promulgado ninguna norma o texto que lo recoja, las autoridades cataríes han asegurado que las personas LGTBI que viajen a Catar durante el Mundial no sufrirán consecuencias legales.

Vea acá: Estos son los partidos que transmitirán Caracol y RCN en el Mundial Qatar 2022

El portavoz del Mundial, Naser Al Jater, aseguró en una entrevista con la CNN que una pareja homosexual puede acudir al Mundial “como aficionados de un torneo de fútbol” y que “pueden hacer lo que cualquier otro ser humano haría”.

Igualmente, lucir la bandera del arcoíris estará permitido en los estadios donde se disputen los encuentros, según confirmaron tanto la FIFA como la organización catarí del Mundial.

Sin embargo, en otra entrevista en la televisión pública alemana ZDF, el embajador del Mundial de Catar y exfutbolista internacional de este país Khalid Salman calificó la homosexualidad de “daño mental”.